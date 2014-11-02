Гастроэнтеролог рассказала, как справиться с перееданием в новогодние праздники

В течение года люди ведут здоровый образ жизни и активны физически, но когда наступает Новый год, многие начинают вести сидячий образ жизни, употреблять алкоголь и переедать.

Гастроэнтеролог из Елизаветинской больницы Елизавета Левунец объяснила "Петербургскому дневнику", почему длинные новогодние каникулы являются стрессом для желудочно-кишечного тракта. Она подчеркнула, что причина кроется в сочетании нескольких факторов: постоянного переедания, недостаточного движения, употребления алкоголя и специфической еды, такой как жирная, сладкая, соленая или экзотическая пища.

Врач отметила, что в течение года люди ведут здоровый образ жизни и активны физически, но когда наступает Новый год, многие начинают вести сидячий образ жизни, употреблять алкоголь и переедать. Это вызывает нагрузку на организм, и именно поэтому возникают проблемы с желудком.

Некоторые пациенты принимают пищеварительные ферменты в надежде, что это поможет им справиться с праздничным перееданием. Однако Левунец рассказала, что это неэффективно, поскольку ферменты помогают только при диагностированных заболеваниях поджелудочной железы. Принимать их в профилактических целях бессмысленно, и они не защищают от проблем с ЖКТ во время праздников.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")