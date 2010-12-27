ВЦИОМ: 39 % россиян считают, что вегетарианство вредит здоровью

При этом каждый пятый полагает, что такой образ жизни полезен для организма.

Специалисты из Всероссийского центра изучения общественного мнения узнали у россиян, как они относятся к вегетарианству. Более трети респондентов (39 %) считают, что такой образ жизни вредит здоровью человека, каждый пятый (20 %) уверен в обратном. Результаты опубликованы на официальном сайте организации.

Как ни странно, но против вегетарианства в половине случаев высказалась молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Еще четверть (24 %) респондентов склонны считать, что такой образ жизни никак не влияет на здоровье человека.

Ранний опрос ВЦИОМ показал, что 57 % россиян не верят в то, что американцы когда-то были на Луне.

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