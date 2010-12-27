ВЦИОМ: 57 % россиян уверены, что американцы никогда не были на Луне

Такого мнения чаще всего придерживаются люди со средним образованием.

Более половины россиян (57 %) считают, что американцы никогда не были на Луне. А документальные свидетельства экспедиции 1969 года являются подделкой. Об этом сообщают специалисты Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи отмечают, что такого мнения чаще всего придерживаются люди со средним образованием. При этом каждый четвертый опрошенный (24 %) не сомневается в высадке Нила Армстронга на Луну, 19 % — не смогли дать четкого ответа.

Специалисты провели опрос в конце мая этого года среди двух тысяч респондентов старше 18 лет.

Ранее ВЦИОМ сообщил о том, что около половины россиян верит в инопланетную жизнь.

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