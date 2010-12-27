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ВЦИОМ: около половины россиян верит в инопланетную жизнь
Сегодня, 10:25
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Alena_Zinovieva
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ВЦИОМ: около половины россиян верит в инопланетную жизнь

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При этом 27 % из них полагают, что пришельцы прячутся от людей, а 18 % уверены, что их специально скрывают.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросили россиян об инопланетянах. В частности, они узнали, верят ли респонденты в их существование. С результатами опроса можно ознакомиться на сайте организации.

Выяснилось, что 45 % респондентов верят в существование внеземной жизни. 27 % из них полагают, что пришельцы прячутся от нас, а 18 % уверены, что их специально скрывают.

Специалисты провели телефонный опрос 29-30 мая среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет.

Ранее мы писали, что после ЧМ-2018 72 % россиян надеются на улучшение отношений с иностранцами.

Фото: pixabay.com

Теги: вциом , инопланетяне , опрос
Категории: Лента новостей Новости России

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