ВЦИОМ: после ЧМ-2018 72 % россиян надеются на улучшение отношений с иностранцами

Оставшиеся считают, что все останется по-прежнему или наоборот ухудшится.

После окончания ЧМ-2018 более половины россиян (72 %) надеются на улучшение отношений с другими странами. Оставшиеся считают, что все останется по-прежнему или наоборот ухудшится. Об свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

При этом 71 % респондентов считает, что турнир принес России больше пользы, чем вреда. С ними не согласны 9 %, а 15 % считают, что ничего не изменилось. Кроме того, больше половины опрошенных уверены, что деньги, потраченные на соревнования, не окупятся. 31 % их поддерживает и считает, что их можно было потратить на другие цели.

Ранний опрос ВЦИОМ показал, что 57 % россиян считают расстрел семьи Николая II чудовищным преступлением.

Фото: ru.fifa.com