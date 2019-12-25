Назван правильный режим питания в жару. Об этом журналистам "Звезды" рассказал врач-диетолог Марина Макиша. Специалист объяснила, что основные приемы пищи в теплое время должны приходиться на завтрак и ужин, когда на улице еще достаточно прохладно. В это время можно есть рыбу и птицу.
В течение дня пища должна быть легкая, включающая в себя овощи и кисломолочные продукты.
Поэтому — различные кисломолочные напитки: кефир, супы на основе кисломолочных продуктов, та же окрошка, таратор болгарский. Молочный белок легче усваивается
Марина Макиша, диетолог
Эксперт посоветовала включить в питание фрукты. Однако их стоит умеренно употреблять из-за большого содержания сахара.
Названа польза жевательной резинки для похудения.
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