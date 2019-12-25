Диетолог посоветовала летом "налегать" на завтрак и ужин.

Назван правильный режим питания в жару. Об этом журналистам "Звезды" рассказал врач-диетолог Марина Макиша. Специалист объяснила, что основные приемы пищи в теплое время должны приходиться на завтрак и ужин, когда на улице еще достаточно прохладно. В это время можно есть рыбу и птицу.

В течение дня пища должна быть легкая, включающая в себя овощи и кисломолочные продукты.

Поэтому — различные кисломолочные напитки: кефир, супы на основе кисломолочных продуктов, та же окрошка, таратор болгарский. Молочный белок легче усваивается Марина Макиша, диетолог

Эксперт посоветовала включить в питание фрукты. Однако их стоит умеренно употреблять из-за большого содержания сахара.

Названа польза жевательной резинки для похудения.