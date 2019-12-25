Названа польза жевательной резинки для похудения

Диетолог объяснила, как жевательный процесс влияет на организм человека.

Названа неожиданная польза жевательной резинки для похудения. Об этом в интервью информационному агентству "Москва" рассказала внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Специалист объяснила, что жвачка может ускорить процесс потери лишнего веса, а также улучшить гигиену ротовой полости.

Есть данные, иллюстрирующие эффект жевания жевательной резинки на снижение массы тела...У некоторых людей отмечается снижение аппетита при регулярном жевании Антонина Стародубова, диетолог

Эксперт рассказала, что за счет жевания резинки у человека снижается частота перекусов. Это происходит как из-за занятого рта, так и благодаря изменениям по вкусовом восприятии. Диетолог напомнила, что жевательные могут способны сжигать калории. Повторяющиеся движения помогают стабилизировать эмоциональное состояние человека.

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