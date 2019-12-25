Тренер рассказал о вреде и пользе сушки.

Назван способ сжигания жира без вреда для здоровья. Об этом в интервью для радио Sputnik рассказал тренер Михаил Малек. Специалист объяснил, что самым эффективным способом избавиться от жировых отложений остается сушка организма. Эксперт добавил, что избавиться от лишних килограммов можно без вреда для организма, если не стремиться " к экстремальным результатам". Менее семи процентов жира считается "экстримом соревновательного уровня", который полезен для организма.

Потенциально безопасной для здоровья считается потеря веса примерно полкило в неделю, максимум килограмм. Все, что больше, наносит вред организму Михаил Малек, тренер

Специалист напомнил, что сушка может привести к обезвоживанию организма. Тренер рассказал о важности сохранять водно-солевой баланс. Он призвал спортсменов отказаться от мочегонных препаратов.

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