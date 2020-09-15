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Названы идеальные продукты для похудения

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Диетолог рассказала о полезных продуктах, которые положительно скажутся на потере лишнего веса.

Названы идеальные продукты для похудения. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказала врач Наталья Пугачева. Она перечислила овощи, которые необходимо употреблять людям, которые стремятся сбросить лишние килограммы. По словам специалиста, в этом вопросе особенно поможет шпинат и сельдерей, салат. Последний можно заправлять небольшим количеством растительного масла.

Кроме высокого содержания клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот в листьях салатов много калия – натурального мочегонного средства

 Наталья Пугачева, диетолог 

К похудению рекомендованы капуста, огурцы и свекла. Эти продукты содержат мало калорий, способствуют поддержке энергетического обмена и нормального пищеварения. В рацион можно добавить овощи с острым или пряным вкусом. В список попадают лук, чеснок, хрен и имбирь.

У каждого из них есть свои особенные полезные компоненты, биологически активные вещества, оказывающие антисептическое, антиоксидантное, стимулирующее действие

Наталья Пугачева, диетолог 

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Видео: YouTube / ВЕРЬЁМИН - здоровье и фитнес
 

 

Теги: диета, лишний вес, похудение, свекла
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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