Диетолог назвала допустимую норму яиц в неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует съедать не больше трех яиц в неделю, однако если у человека нет нарушений липидного обмена, то можно увеличить эту норму до четырех-пяти яиц. Об этом изданию "Ридус" рассказала диетолог, врач-нефролог Анна Коробкина.

Такое ограничение связано с высоким содержанием холестерина в яйцах. При этом холестерин есть и в перепелиных яйцах, поэтому заменять одно другим не советуется. Врач посоветовала соблюдать диету с пониженным количеством холестерина, если нарушен липидный обмен. При этом такая проблема может быть не только у полных, но и у худых людей.

В заключение Коробкина отметила, что, хоть яйца и богаты белком, злоупотреблять ими не стоит. При переизбытке белка может произойти гиперфильтрация почек.

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