Полезные свойства томатов повышает необычный способ приготовления

Оказывается, в сыром виде томат приносит меньше пользы.

Пользователь китайской платформы Sohu рассказал, как нужно есть помидоры, чтобы получить максимум пользы для организма.

Томаты содержат витамины Е, С, антиоксиданты, улучшают состояние кожи и предотвращают развитие некоторых видов рака. Как пояснил эксперт, многие считают, что помидоры нужно есть в сыром виде, но это не так.

Антиоксидантные свойства ликопина в помидорах можно усилить благодаря термической обработке, а также добавлению масла. При этом при термообработке пропадает витамин С, но это не снижает питательной ценности помидора. При употреблении в сыром виде кожицу обязательно нужно оставлять.

Употреблять томаты не советуется на голодный желудок.

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