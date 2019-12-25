Россия увеличила импорт помидоров из Турции

Сумма импорта увеличилась на 25% в годовом выражении.

Россия в январе 2026 года увеличила импорт помидоров из Турции. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные турецкой статслужбы.

Отмечается .что в начале нынешнего российские компании ввезли турецкие помидоры на 6 млн долларов. В январе 2025 года показатель составил 4,8 млн. Сумма импорта увеличилась на 25% в годовом выражении. По итогам первого месяца 2026-го Россия стала вторым по сумме покупателем помидоров из Турции. Доля от всех поставок составила 12,6%.

Первое место среди импортеров занимает Румыния с показателем 23,5%. На второй позиции идет Болгария (10,2%). Тройку лидеров замыкает Польша (8,9%). Также сообщается, что Россия увеличила импорт других овощей из Турции. Импорт огурцов вырос в 1,6 раза в годовом выражении. Также вырос импорт лука сразу в 40 раз.

Фото: pxhere.com