Объем экспорта пшеницы из России по итогам 2025/26 сельхозсезона может составить 1,2 млн тонн.

Казахстан увеличит импорт российской пшеницы в три раза. Об этом заявил представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов в рамках "Зимней зерновой конференции".

По его словам, объем экспорта пшеницы из России по итогам 2025/26 сельхозсезона может составить 1,2 млн тонн. Карабанов напомнил, что по итогам прошлого сельхозсезона Казахстан импортировал 383 тыс. тонн пшеницы. Он добавил, что в прошлом году республика, несмотря на снижение посевных площадей, собрала рекордный за последние годы урожай пшеницы в 19,3 млн тонн.

Представитель Зернового союза Казахстана, власти намерены экспортировать порядка 12,85 млн тонн пшеницы. В число экспорта также войдут пшеничная и кормовая мука. Основными странами-покупателями будут Афганистан и государства Центральной Азии: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан.

Ранее мы сообщали, что Франция заняла пятое место в рейтинге крупнейших поставщиков вина в Россию.

Фото: pxhere.com