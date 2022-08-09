Лидером рейтинга осталась Италия.

Франция заняла пятое место в рейтинге крупнейших поставщиков вина в Россию. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные национальных служб.

По итогам 2025 года Франция вытеснила Испанию из числа крупнейших поставщиков вина в Россию, поднявшись на пятое место. Экспорт напитка составил 38,9 млн долларов. Лидером рейтинга осталась Италия, чьи поставки составили 234,5 млн долларов. Второе место занимает Грузия (170,7 млн долларов). Тройку лидеров замыкает Латвия (120,7 млн).

Отметим, что в 2024 году Франция находилась на 11 месте рейтинга поставщиков вина. Кроме того, Россия сократила импорт вина до 824,1 млн долларов по итогам минувшего года.

Ранее мы сообщали, что импорт вина в Россию показал рекордное падение.

Фото: pxhere.com