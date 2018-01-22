Чулпан Хаматова получает проклятья после съемок в сериале "Зулейха открывает глаза"

Её обвиняют в искажении истории.

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова после своей главной роли в многосерийном фильме "Зулейха открывает глаза", подверглась жесткой критике со стороны зрителей и каждый день получает проклятия. Об этом она рассказала "Комсомольской правде. Санкт-Петербург".

Как рассказала Хаматова, у нее многие интересуются, почему ее героиня в первых сериях молчит, и почему не говорит на татарском языке. Актриса рассказала, что она и правда не знает татарского языка. К тому же, россиянам было бы неудобно смотреть сериал с татарской речью. Однако, все костюмы и антураж указывают на то, что действие происходит в татарской деревне.

После первых серий Чулпан Хаматова стала получать множество проклятий. Радикально настроенные татары обвиняют её в искажении истории. Актриса считает, что у нее с некоторыми людьми расходится понимание одних и тех же событий. Например, для Чулпан раскулачивание – это преступление и трагедия. Однако, многие воспринимают это совсем по-другому.

Коммунисты требуют снять с эфира сериал "Зулейха открывает глаза"

Видео: YouTube/ Россия 1