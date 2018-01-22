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Чулпан Хаматова получает проклятья после съемок в сериале "Зулейха открывает глаза"

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Её обвиняют в искажении истории.

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова после своей главной роли в многосерийном фильме "Зулейха открывает глаза", подверглась жесткой критике со стороны зрителей и каждый день получает проклятия. Об этом она рассказала "Комсомольской правде. Санкт-Петербург".

Как рассказала Хаматова, у нее многие интересуются, почему ее героиня в первых сериях молчит, и почему не говорит на татарском языке. Актриса рассказала, что она и правда не знает татарского языка. К тому же, россиянам было бы неудобно смотреть сериал с татарской речью. Однако, все костюмы и антураж указывают на то, что действие происходит в татарской деревне.

После первых серий Чулпан Хаматова стала получать множество проклятий. Радикально настроенные татары обвиняют её в искажении истории. Актриса считает, что у нее с некоторыми людьми расходится понимание одних и тех же событий. Например, для Чулпан раскулачивание – это преступление и трагедия. Однако, многие воспринимают это совсем по-другому.

Коммунисты требуют снять с эфира сериал "Зулейха открывает глаза"

Видео: YouTube/ Россия 1

Теги: зулейха открывает глаза, чулпан хаматова
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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Аноним
Сегодня 10:23

Много порнографии в фильме

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