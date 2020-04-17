Режиссер сериала "Зулейха открывает глаза" отреагировал на проклятия

Он заявил, что его удивляют люди, которые лучше всех на свете знают, как это "не так".

Режиссер сериала "Зулейха открывает глаза" Егор Анашкин ответил на критику и проклятия, которые посыпались в адрес картины и исполнительницы главной роли Чулпан Хаматовой. Кинематографист заявил, что его бесконечно удивляют люди, которые лучше всех на свете знают, как это "не так", и что все показано "не так, как им кажется". Об этом пишет URA.RU.

Анашкин отметил, что многим проект понравился. Он подчеркнул, что во время работы над сериалом проходили консультации с историками и сотрудниками музеев. Режиссер также напомним недовольным зрителям, что они не жили в сталинское время, поэтому не могут знать, где на экране правда, а где вымысел.

Ранее Чулпан Хаматова рассказала, что получает проклятья после съемок в сериале "Зулейха открывает глаза". Радикально настроенные татары обвиняют ее в искажении истории. Актриса считает, что у нее с некоторыми людьми расходится понимание одних и тех же событий. Например, для Чулпан раскулачивание – это преступление и трагедия. Однако многие воспринимают это совсем по-другому.

Показ сериала "Зулейха открывает глаза" стартовал на телеканале "Россия-1" 13 апреля. Действие разворачивается зимой 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют из татарской деревни в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главными из которых оказываются Любовь и Прощение.

Видео: YouTube / Россия 1