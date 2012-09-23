Дочь актрисы Ларисы Гузеевой рассказала об изнасиловании

Девушка заявила, что она лечилась антидепрессантами и обращалась к гормональной терапии.

Дочь Ларисы Гузеевой, 22-летняя Ольга Бухарова, рассказала, что когда-то она стала жертвой насильника. Об этом девушка сообщила в соцсетях.

Родственница актрисы назвала свою жизнь непростой. Она призналась, что страдала от булимии и состояла в отношениях с абьюзером, который называл ее полной и требовал похудеть.

Девушка заявила, что она лечилась антидепрессантами и обращалась к гормональной терапии. Сейчас она живет с мамой.

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Фото: ВКонтакте / Лариса Гузеева