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На Триумфальных пилонах с улицы Коммуны воссоздадут звезды

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Звезды утратили в 1990-х годах.

В настоящее время продолжается капитальный ремонт памятника, установленного на улице Коммуны в честь защитников Ленинграда в Великой Отечественной войне. Реставрация завершится до 15 декабря, рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга. 

Все элементы пилонов демонтированы. Они находятся в мастерской на реставрации. В дальнейшем детали покроют специальным раствором, который подчеркнет рельеф. 

После капитального ремонта пилоны восстановят в прежнем виде. Исключением стали звезды – их утратили в 1990-х годах. Эти важнейшие элементы создадут заново, соблюдая внешний вид по архивным изображениям. 

Ранее на Piter.TV: реставрация дома Никонова выдвинута на премию "Золотой Трезини". 

Видео, фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: звезды, триумфальные пилоны, улица коммуны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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