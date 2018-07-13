На Триумфальных пилонах с улицы Коммуны воссоздадут звезды

Звезды утратили в 1990-х годах.

В настоящее время продолжается капитальный ремонт памятника, установленного на улице Коммуны в честь защитников Ленинграда в Великой Отечественной войне. Реставрация завершится до 15 декабря, рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

Все элементы пилонов демонтированы. Они находятся в мастерской на реставрации. В дальнейшем детали покроют специальным раствором, который подчеркнет рельеф.

После капитального ремонта пилоны восстановят в прежнем виде. Исключением стали звезды – их утратили в 1990-х годах. Эти важнейшие элементы создадут заново, соблюдая внешний вид по архивным изображениям.

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Видео, фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга