Реставрация дома Никонова выдвинута на премию "Золотой Трезини"

Проект представлен в номинации "Лучший реализованный проект фасада или интерьера с использованием керамики".

Проект реставрации керамического декора доходного дома Николая Никонова в Санкт-Петербурге выдвинут на Международную архитектурно-дизайнерскую премию "Золотой Трезини". Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Проект представлен в номинации "Лучший реализованный проект фасада или интерьера с использованием керамики". Дом был построен в 1894—1896 годах и является памятником архитектуры. Реставрация фасада, проведенная по программе КГИОП, стала первым крупным проектом восстановления здания. Финансирование работ осуществлялось из городского бюджета.

Фасад здания выделяется среди других исторических построек благодаря своему уникальному декору, вдохновленному древнерусским зодчеством, и использованию полихромной поливной керамики.

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Фото: Правительство Петербурга