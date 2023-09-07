Вышел трейлер комедии "Теща" с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой

Фильм выйдет в свет 30 ноября.

На YouTube-канале компании Central Partnership опубликован первый трейлер комедийного фильма Аскара Узабаева "Теща" с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях. Звезды шоу-бизнеса примерили на себя образы непутевого зятя и властной женщины, которые долгое время друг друга недолюбливали. В результате на одном из семейных праздников ситуация вышла из-под контроля. Вместе с Гузеевой и Харламовым в актерском составе фильма заявлены Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие. Официальная премьера картины запланирована на 30 ноября этого года.

Анонсирующий трейлер мистического шутера Beautiful Light с аномалиями и монстрами.

Фото и видео: YouTube / Central Partnership