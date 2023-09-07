Анонсирующий трейлер мистического шутера Beautiful Light с аномалиями и монстрами

Игра выйдет в свет в 2024 году.

Студия разработки Deep Worlds SA с опытной командой профессионалов представила в социальных сетях анонсирующий кинематографичный трейлер к своему дебютному проекту Beautiful Light. Создатели считают компьютерную игру уникальным тактическим шутером от первого лица. Они пояснили, что объединили в проекте глубокие механики, а также стрельбу в формате PvP.

Сюжет игры будет развиваться на территории постапокалиптического мира, в котором человечество находится на грани уничтожения из-за разрушительных аномалий и жутких монстров, которые охотятся на них днем и ночью. Единственный возможностью для спасения становится участие в передовом военном отряде. В качестве его члена персонажи отправятся на поиски мистических артефактов вместе с другим полезным снаряжением. Создатели предусмотрели, что шесть отрядов по три агента в каждом должны проникнуть во враждебную среду, затем - обнаружить артефакт и эвакуироваться. Игра предлагает сражения как с другими геймерами, которые могут быть также в форме вражеских агентов или появятся в виде чудовищной аномалии.

На текущий момент у игры уже есть собственная страничка в сервисе Steam, где её можно добавить в список желаемого. Официальный релиз Beautiful Light для персональных компьютерах запланирован на 2024 год, а на консолях выпустят её позже.

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Фото и видео: YouTube / IGN