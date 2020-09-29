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Певец Григорий Лепс впервые стал дедушкой
Сегодня, 18:00
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Певец Григорий Лепс впервые стал дедушкой

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Артист отметил, что малыш и мама чувствуют себя отлично. 

Российский певец Григорий Лепс стал дедушкой. Об этом он сообщил в соцсетях. 

Сегодня, 18 сентября, у него родился первый внук. Мамой малыша стала старшая дочь артиста Инга.

Слава Богу! Я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына!

Григорий Лепс 

Певец добавил, что малыш и мама чувствуют себя отлично. 

Напомним, что сейчас Григорию Лепсу 60 лет. У него есть четверо детей – Инга, Ева, Николь и Иван. 

Ранее на Piter.tv: Алла Пугачева попросила признать её иноагентом вслед за мужем.

Фото: ВКонтакте / Григорий Лепс

Теги: григорий лепс, певец, стал дедом, старшая дочь родила
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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