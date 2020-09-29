Певец Григорий Лепс впервые стал дедушкой

Артист отметил, что малыш и мама чувствуют себя отлично.

Российский певец Григорий Лепс стал дедушкой. Об этом он сообщил в соцсетях.

Сегодня, 18 сентября, у него родился первый внук. Мамой малыша стала старшая дочь артиста Инга.

Слава Богу! Я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына! Григорий Лепс

Певец добавил, что малыш и мама чувствуют себя отлично.

Напомним, что сейчас Григорию Лепсу 60 лет. У него есть четверо детей – Инга, Ева, Николь и Иван.

Ранее на Piter.tv: Алла Пугачева попросила признать её иноагентом вслед за мужем.

Фото: ВКонтакте / Григорий Лепс