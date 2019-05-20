В Петербурге фанатку вывели с концерта Григория Лепса за громкие песни

По предварительной информации, фанатка была пьяна

На концерте Григория Лепса в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, который прошёл вечером 7 декабря, произошёл неприятный инцидент.

Как сообщают очевидцы и подтверждает видео, опубликованное в сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", концерт пришлось ненадолго прервать сотрудникам ОМОН. Одна из зрительниц настолько громко пела, что мешала остальным слушателям. Её попытались усмирить, но разговор не задался.

После того, как она отказалась прекратить пение, её силой вывели из зала. По словам очевидцев, к выдворению фанатки привлекались сотрудники охраны. Подробности инцидента уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что SHAMAN представит в Ледовом дворце Санкт-Петербурга этно-оперу.

Видео: ВКонтакте / "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"