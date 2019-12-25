Кристина Асмус рассказала, что ушла от Харламова, потому что устала

Актриса также добавила, что никогда и нигде не говорила о том, что решение развестись с Харламовым было "совместным".

Актриса Кристина Асмус спустя несколько месяцев прокомментировала свой развод с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Артистку разозлили подписчики, которые стали обсуждать под фотографией, как ей плохо без мужа.

Актриса также добавила, что никогда и нигде не говорила о том, что решение развестись с Харламовым было "совместным". Она отметила, что не ходила на интервью и не делала никаких вбросов про общее решение. Асмус также заявила, что первый раз подала на развод еще до написания романа "Текст" и рассказала, что до сих пор любит Харламова, но жить с ним не хочет.

Харламов и Асмус развелись летом 2020 года после семи лет брака, у них есть совместная дочь Анастасия.

Ранее Асмус заявила, что вместо Харламова спит с обогревателем.

Фото: Instagram / asmuskristina