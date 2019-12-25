Асмус заявила, что вместо Харламова спит с обогревателем

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала в Instagram, чем заменила Гарика Харламова в своей постели. По ее словам, теперь ее греет обогреватель.
"До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то)", - пошутила девушка, напомнив о своем недавнем разводе.
Асмус призналась, что она мерзлячка, и не спит с открытым окном даже летом. "По мне лучше +53, чем +12", - заявила актриса.
Кристина Асмус находится под пристальным вниманием прессы после скандала с фильмом "Текст". Актриса подверглась травле со стороны зрителей из-за постельной сцены. Многие обвинили Асмус в измене супругу и не верили, что такие откровенные кадры можно сыграть не по-настоящему.
В конце октября мировой суд расторг брак Кристины Асмус и Гарика Харламова. Экс-супруги утверждают, что решение о разводе стало обоюдным. Дочь Настя останется жить с матерью. Судебные процессы по поводу раздела имущества продолжаются.
Ранее актриса Кристина Асмус рассказала о своей настоящей фамилии.
Фото: Instagram / asmuskristina
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