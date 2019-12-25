Асмус заявила, что вместо Харламова спит с обогревателем

Актриса призналась, что она мерзлячка, и не спит с открытым окном даже летом.

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала в Instagram, чем заменила Гарика Харламова в своей постели. По ее словам, теперь ее греет обогреватель.

"До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то)", - пошутила девушка, напомнив о своем недавнем разводе.

Асмус призналась, что она мерзлячка, и не спит с открытым окном даже летом. "По мне лучше +53, чем +12", - заявила актриса.

Кристина Асмус находится под пристальным вниманием прессы после скандала с фильмом "Текст". Актриса подверглась травле со стороны зрителей из-за постельной сцены. Многие обвинили Асмус в измене супругу и не верили, что такие откровенные кадры можно сыграть не по-настоящему.

В конце октября мировой суд расторг брак Кристины Асмус и Гарика Харламова. Экс-супруги утверждают, что решение о разводе стало обоюдным. Дочь Настя останется жить с матерью. Судебные процессы по поводу раздела имущества продолжаются.

Ранее актриса Кристина Асмус рассказала о своей настоящей фамилии.

Фото: Instagram / asmuskristina