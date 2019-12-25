Актриса Кристина Асмус рассказала о своей настоящей фамилии

В детстве она была Мясниковой.

Актриса Кристина Асмус объяснила происхождение своей фамилии. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram-stories.

Как пояснила актриса, фамилию Асмус она взяла 15 лет назад, до этого она была Кристиной Мясниковой. Фамилия Асмус – принадлежит маме, у актрисы по этой линии немецкие корни и все родственники живут в Германии. Мать артистки даже после замужества свою фамилию не поменяла.

Ранее Асмус рассказала о самой постыдной роли в своей фильмографии.

Фото:asmuskristina/ Instagram