Актриса Кристина Асмус рассказала о своей настоящей фамилии

Актриса Кристина Асмус объяснила происхождение своей фамилии. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram-stories.
Как пояснила актриса, фамилию Асмус она взяла 15 лет назад, до этого она была Кристиной Мясниковой. Фамилия Асмус – принадлежит маме, у актрисы по этой линии немецкие корни и все родственники живут в Германии. Мать артистки даже после замужества свою фамилию не поменяла.
Ранее Асмус рассказала о самой постыдной роли в своей фильмографии.
Фото:asmuskristina/ Instagram
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