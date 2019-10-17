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Режиссер сериала "Метод-2" назвал Александра Петрова "животным"
Сегодня, 9:09
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IRINA_CHALKINA

Режиссер сериала "Метод-2" назвал Александра Петрова "животным"

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Александр Войтинский также назвал актера умным и амбициозным человеком. 

Александр Войтинский заявил, что актер Александр Петров "животное". Об этом режиссер сериала "Метод-2" рассказал в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам Войтинского, секрет успеха актера заключается в его поведении во время съемок. 

Обычно мы подбираем красивые слова — харизма, талант, интуиция. Но если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть

Александр Войтинский

Режиссер также отметил, что Петров умный и амбициозный человек, который тщательно работает над своим образом.

Ранее мы сообщали о том, что "Хэллоуин Хьюби" с Адамом Сэндлером стал самым популярным фильмом Netflix в 2020 году.

Фото:actorsashapetrov/instagram

Теги: актер александр петров, александр войтинский, метод 2
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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