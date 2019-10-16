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В сети появился трейлер "Лёд 2" с Александром Петровым

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Премьера фильма анонсирована на с 14 февраля 2020 года.

В среду, 16 октября, в сети появился трейлер фильма "Лёд 2" от режиссера Жоры Крыжовникова. Ролик опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.

По сюжету фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока.

К актёрскому составу романтической сказки присоединились актрисы Надежда Михалкова и Юлия Хлынина.

Премьера фильма анонсирована на с 14 февраля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Третьяковская галерея вернет в Русский музей два экспоната.

Фото:Фильм "Лёд 2"/вк

Видео:SonyPicturesRU

Теги: актер александр петров, кино, культура, фильм лед
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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