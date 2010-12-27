Третьяковская галерея вернет в Русский музей два экспоната

Речь идет о картинах Джона Аткинсона.

Между двумя музеями возникла договоренность о возвращении в Петербург картин "Крещение князя Владимира" и "Куликовская битва". Картины будут возвращены в Петербург для реставрации и дальнейшей экспозиции.

Они были изготовлены по заказу Павла I для интерьеров Воскресенского зала Михайловского замка. Именно там планируют разместить полотна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Русского музея Владимира Гусева.

В 1930 году картины были отданы Третьяковской галерее. По словам директора Русского музея, поступок этот был необдуманным. Там они не были представлены широкой публике.

Эти огромные произведения, которые хранились в Третьяковской галерее на валах, практически никто никогда не видел – прокомментировал это Владимир Гусев.

По приказу Павла I было изготовлено 4 полотна, два из которых сохранились в Петербурге. Это "Взятие Казани Иваном Грозным" и "Призвание Михаила Федоровича Романова на царство". Полотна так же не выставлялись для широкой публики.

В ноябре следующего года завершится ремонт в Воскресенском зале Михайловского замка. К этому моменту туда вернутся картины Аткинсона.

Также напоминаем, что в городе проходит выставка, приуроченная к 175 летию Ильи Репина.

Фото: pixabay.com



