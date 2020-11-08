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"Хэллоуин Хьюби" с Адамом Сэндлером стал самым популярным фильмом Netflix в 2020 году

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Премьера фильма на Netflix состоялась 7 октября 2020 года.

В воскресенье, 8 октября, стало известно о том, что кинолента "Хэллоуин Хьюби" с Адамом Сэндлером стала самой популярной на сервисе Netflix. Об этом сообщил журнал Variety.

Известно, что сценарий написан совместно Адамом Сэндлером и Тимом Херлихи. В сюжете история о городском неудачнике, который единственный противостоит опасным темным силам, проснувшимся в преддверии Хеллоуина. В главной роли Адам Сэндлер.

Отмечается, что единственным фильмом, который опередил "Хэллоуин Хьюби", стала польская кинолента "365 дней". 

Ранее мы сообщали о том, что телеканал CW показал трейлер финального эпизода сериала "Сверхъестественное.

Видео:Netflix

Теги: netflix, адам сендлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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