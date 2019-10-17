Баста выпустил клип на саундтрек к фильму "Текст"

Актер Александр Петров зачитал пару строк.

В четверг, 17 сентября, в сети появился новый клип Басты "Страшно так жить". Это саундтрек к фильму "Текст" с Александром Петровым. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале рэпера.

В клипе мелькают кадры из фильма "Текст", а Александр Петров даже зачитывает отрывок из песни.

Моя родина плачет, мамочка, прости нас

Не успели отпеть тебя, айда тело на вынос

В деревянном гробу, на скорую сбитым из гнилых досок

Ты прости нас бессовестных, причитаем в один голос, мама поет Петров

Сюжет "Текста" основан на одноименном романе писателя Дмитрия Глуховского. В центре повествования 27-летний парень, который семь лет провел за решеткой из-за ложного обвинения. После освобождения он убивает подставившего его человека и завладевает его смартфоном. С этого момента он начинает вести жизнь своего обидчика – переписываться с его друзьями, родителями, девушкой и партнерами.

Режиссером картины выступил Клим Шипенко ("Салют-7", " Любит не любит"). Помимо Петрова в фильме сыграли Кристина Асмус, Иван Янковский, Софья Озерова, Максим Виноградов, Виталий Хаев, Дмитрий Глуховский и другие.

Ранее мы сообщали о том, что Татьяна Буланова сняла новый клип в Петербурге.

Видо:ТО "Gazgolder"/YouTube