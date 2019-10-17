Татьяна Буланова сняла новый клип в Петербурге

Песня называется "Играю в прятки на судьбу".

В минувшую среду, 16 октября, в сети появился новый клип Татьяны Булановой на песню "Играю в прятки на судьбу". Ролик опубликован на YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA.

Стихи к песне написал Михаил Гуцериев, а музыку Алексей Романоф. Режиссёр видео — Александр Игудин. Саму песню певица представила ещё в мае.

Мне кажется, в наше время очень мало таких песен, когда это не просто текст какой-то, попадающий в ритм или просто в рифму, как сопровождение мелодии, а это именно настоящие стихи — красивые, с очень глубоким смыслом. Для меня эти стихи созвучны с моими переживаниями. Это очень важно. У Михаила Сафарбековича всегда именно такие песни заявила Буланова

В клипе Буланова предстает перед зрителем в виде робота, который влюблен в мужчину. В локациях, которые представлены в видеоролике, можно усмотреть Севкабель порт. Остальные действия происходят в корридорах отелей, комнатах и в "научных лабораториях".

Ранее мы сообщали о том, что известны детали аварии, в которой погиб Цой.

Видео:GUTSERIEV MEDIA.