Стали известны детали аварии, в которой погиб Цой

На участке, где произошло ДТП, отсутствовали необходимые дорожные знаки.

В четверг, 17 октября, стало известно, что эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения назвали подробности аварии, в которой погиб лидер группы "Кино". Об этом сообщает "Фонтанка".

Специалисты изучали фотографии места происшествия того времени и схемой ДТП. Петербургские эксперты выяснили, что на участке, где произошла авария с участием Цоя, отсутствовали необходимые дорожные знаки.

Из документов, которые предоставили в муниципалитете Тукумского края, можно сделать вывод: в августе 1990 года на участке дороги Слока –Талси, где погиб Виктор Цой, отсутствовали предупреждающие об опасности знаки, хотя о необходимости их установки было известно, о чем частично указано в схеме организации дорожного движения этого участка сказано в сообщении

Также специалисты отметили, что Виктор Цой был неопытным водителем. Возможно, если бы на этом участке были предупреждающие знаки, то музыкант снизил бы скорость и предотвратил трагедию.

Ранее руководитель петербургского Центра независимых экспертиз Наталья Потлачук усомнилась в официальной версии гибели Виктора Цоя. Она изучила материалы дела и схему ДТП и сделала вывод, что человек, уснувший за рулем, теряет контроль над машиной и сворачивает в случайном направлении. Таким образом, "Москвич" Цоя должен был оказаться в поле, а не на проезжей части на пути следования "Икаруса".

Ранее мы сообщали о том, что впервые за 30 лет группа "Кино" даст концерт.

Видео:VictorTsoyForever, Jonbenjon, Денис Белослюдов, Columnsl