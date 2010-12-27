Судебный эксперт усомнился в официальной версии гибели Цоя

Специалист считает, что музыкант попал в автокатастрофу не из-за сна.

Руководитель петербургского Центра независимых экспертиз Наталья Потлачук усомнилась в официальной версии гибели Виктора Цоя. Специалист считает, что легендарный музыкант попал в автокатастрофу не из-за сна. Об этом пишет "Фонтанка".

Эксперты Института безопасности движения восстановили схему ДТП, которое произошло 15 августа 1990 года. Благодаря этому Потлачук смогла детально изучить все обстоятельства аварии. К слову, на схеме появились дерево и куст. Стало понятно, что дорога сужалась, поэтому музыкант был вынужден свернуть на встречную полосу.

Кроме того, траектория движения автомобиля последние 35 метров перед столкновением выглядит нетипично для автомобиля, чей водитель уснул или находится без сознания. Петербургский эксперт считает, что версия со сном выглядит не убедительной и требует доработки.

Интересно, что мать Виктора Цоя также до последнего не верила, что ее сын уснул за рулем. Валентина Васильевна считала, что музыкант перестал контролировать дорогу, так как задумался о новом альбоме и отвлекся.

Отметим, что схема была сделана на основании данных из статьи "Смерть Цоя. Такая, какой она была на самом деле". Материал был опубликован в августе 1997 года в московской газете "Живой звук". К тексту прикрепили фотографии с места происшествия.

Ранее мы публиковали подробную информацию о гибели Виктора Цоя.

Фото: из архива МВД СССР