Впервые за 30 лет группа "Кино" даст концерт

Видеоклип-анонс на YouTube обещает два концерта в Петербурге и Москве.

Видео было опубликовано в ночь на субботу, 12 октября. На сцену выйдут бас-гитаристы Игорь Тихомиров и Александр Титов, а также гитарист Юрий Каспарян, известный по работе над проектом "Симфоническое Кино".

Виктор Цой "появится" перед зрителями концерта в виде оцифрованных записей голоса музыканта. Продюсером выступлений в двух столицах Александр Цой, сын рок-певца.

В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".

Рок-группа "Кино" была создана в 1981 году. Ее вокалист Виктор Цой ушел из жизни в 1990 году, группа распалась годом позднее. Музыкант попал в ДТП со смертельным исходом. Песни группы ("Кукушка", "Пачка сигарет", "Звезда по имени Солнце") известны и популярны у нескольких поколений россиян и жителей постсоветского пространства.

Ранее мы сообщали о том, что отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели певца.

Видео: Aleksei Titov / YouTube