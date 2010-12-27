Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели певца

Роберт Цой подчеркнул, что версию со сном он опроверг еще 29 лет назад.

Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына. Роберт Цой подчеркнул, что еще 29 лет назад не верил, что музыкант погиб из-за того, что уснул за рулем. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

Ранее руководитель петербургского Центра независимых экспертиз Наталья Потлачук усомнилась в официальной версии гибели Виктора Цоя. Она изучила материалы дела и схему ДТП и сделала вывод, что человек, уснувший за рулем, теряет контроль над машиной и сворачивает в случайном направлении. Таким образом, "Москвич" Цоя должен был оказаться в поле, а не на проезжей части на пути следования "Икаруса".

Отметим, что мать музыканта также не верила в то, что ее сын уснул за рулем. От места, где он рыбачил, до места ДТП ехать не более 15 минут. Женщина была уверена, что человек может заснуть только в долгой дороге и при сильной усталости. Валентина Васильевна считала, что музыкант перестал контролировать дорогу, так как задумался о новом альбоме и отвлекся.

Ранее мы публиковали подробную информацию о гибели Виктора Цоя.

Фото: из архива МВД СССР