Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели певца

Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына. Роберт Цой подчеркнул, что еще 29 лет назад не верил, что музыкант погиб из-за того, что уснул за рулем. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.
Ранее руководитель петербургского Центра независимых экспертиз Наталья Потлачук усомнилась в официальной версии гибели Виктора Цоя. Она изучила материалы дела и схему ДТП и сделала вывод, что человек, уснувший за рулем, теряет контроль над машиной и сворачивает в случайном направлении. Таким образом, "Москвич" Цоя должен был оказаться в поле, а не на проезжей части на пути следования "Икаруса".
Отметим, что мать музыканта также не верила в то, что ее сын уснул за рулем. От места, где он рыбачил, до места ДТП ехать не более 15 минут. Женщина была уверена, что человек может заснуть только в долгой дороге и при сильной усталости. Валентина Васильевна считала, что музыкант перестал контролировать дорогу, так как задумался о новом альбоме и отвлекся.
Ранее мы публиковали подробную информацию о гибели Виктора Цоя.
Фото: из архива МВД СССР
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