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Михаил Ефремов вернется на телеэкраны в 2021 году
Сегодня, 8:46
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IRINA_CHALKINA

Михаил Ефремов вернется на телеэкраны в 2021 году

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Телеканал ТНТ представит драматический сериал сериал "Полет".

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов вновь вернется на экраны. Его покажет телеканал ТНТ в драматическом сериале "Полет". Актер сыграл в проекте главную роль.

Сценарий для проекта написал Тородорвский-младший.

"Полет" — это история о демонах, которые живут внутри нас. Они определяют нашу жизнь, а когда мы пытаемся с ними бороться, порой становится только хуже

Тородорвский.

В сериале также появятся такие актеры, как Никита Ефремов, Оксана Акиньшина, Тимофей Трибунцев, Александр Робак, Сергей Чонишвили.

Премьера состоится в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что Metacritic назвал худшие фильмы и телешоу 2020 года.

Фото: kino-teatr.ru

Теги: михаил ефремов, сериал, тнт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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