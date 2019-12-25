Михаил Ефремов вернется на телеэкраны в 2021 году

Телеканал ТНТ представит драматический сериал сериал "Полет".

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов вновь вернется на экраны. Его покажет телеканал ТНТ в драматическом сериале "Полет". Актер сыграл в проекте главную роль.

Сценарий для проекта написал Тородорвский-младший.

"Полет" — это история о демонах, которые живут внутри нас. Они определяют нашу жизнь, а когда мы пытаемся с ними бороться, порой становится только хуже Тородорвский.

В сериале также появятся такие актеры, как Никита Ефремов, Оксана Акиньшина, Тимофей Трибунцев, Александр Робак, Сергей Чонишвили.

Премьера состоится в 2021 году.

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Фото: kino-teatr.ru