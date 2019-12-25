Metacritic назвал худшие фильмы и телешоу 2020 года

Первое место в антирейтинге заняла комедия "Reality Queen!", которая получила всего 7 баллов из 100 от кинокритиков.

Сайт-агрегатор Metacritic опубликовал список худших фильмов и телешоу уходящего года. В антирейтинг попали картины, которые получили самые низкие оценки от кинокритиков в рецензиях.

Первое место в списке заняла комедия "Reality Queen!", которая получила всего 7 баллов из 100. Кинокритики считают это "пародией на общеамериканскую одержимость славой". На втором месте оказалась мелодрама "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы". Лента с Джереми Айронсом и Дайан Китон получила 11 баллов из 100.

В списке неудачных фильмов оказались еще 13 работ. В их числе "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим, "Птица в клетке. Заражение" и "Вечность между нами".

Список худших телешоу возглавил проект канала NBC "Dr. Seuss" The Grinch Musical Live!", получивший 33 балла от кинокритиков. На второе попал сериал "В меньшинстве", рассказывающей о семье, где из четырех детей трое растут вундеркиндами. Он настолько не понравился зрителям и экспертам, что его отменили после первого сезона. То же самое произошло с мультсериалом Netflix "Данк или сквозняк?", получившим 35 баллов из 100.

Ранее была названа десятка лучших российских сериалов 2020 года.

Фото: кадр из фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"