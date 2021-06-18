"Убийство нельзя оправдать": Ирина Розанова рассказала, как относится к своей героине в сериале "Самка Богомола"

Актриса играет Жанну Дронову – серийную убийцу мужчин.

Российская актриса театра и кино Ирина Розанова поделилась с Piter.TV своим отношением к героине, которую она играет в сериале Нурбека Эгена "Самка Богомола". Она исполняет роль серийной убийцы мужчин Жанны Дроновой. Жертвами женщины становились педофилы, насильники и неверные мужья.

Жанна отбывает наказание в колонии строгого режима. Узнав, что у нее появляется подражатель, она предлагает полиции помощь в расследовании. Но на своих условиях: на время она покидает тюрьму, а делом занимается ее сын, который не общался с матерью 20 лет.

Это нельзя разбирать, это болезни, серьезные болезни, психологические, человеческие. Они всегда интересны человечеству будут. Потому что жестокость и насилие никто пока не отменял, и вряд ли это случится. Но как можно оправдать убийство в любом случае. Всегда хочется надеяться, что есть выход, что есть выбор. Что можно выбраться из этой ситуации. Потому что она в итоге и свою жизнь потеряла, этот персонаж – Жанна. И сына потеряла, что для нее тоже большая трагедия. Это больной человек, нездоровый. Тут нельзя так разобрать, что жила, жила и вдруг начала всех убивать. Искалеченная она. Ирина Розанова

Криминальный психологический триллер "Самка богомола" является адаптацией успешного французского сериала "Богомол". Всего планируется выход восьми серий. Кроме Ирины Розановой в сериале снимаются Павел Чинарёв, Александр Марин, Ольга Сутулова, Екатерина Кузнецова, Сабина Ахмедова и др. Премьера состоится на видеосервисе Start осенью текущего года.

Видео: Piter.TV