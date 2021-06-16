В Петербурге снимают триллер "Самка богомола" про серийную убийцу мужчин

Режиссер и актеры рассказали Piter.TV о проекте и своих ролях.

Усадьба "Знаменка" в Петербурге на некоторое время превратилась в тюрьму для серийной убийцы Жанны Дроновой. Именно здесь режиссер Нурбек Эген решил снять несколько сцен для своего нового сериала "Самка богомола".

Жанна Дронова отбывает срок за жестокие убийства мужчин – педофилов, насильников и неверных мужей. Узнав, что у нее появился подражатель, женщина предлагает полиции помощь в расследовании. Но на своих условиях: на время она покидает тюрьму, а делом занимается ее сын, который не общался с матерью 20 лет.

Женщина не слабая, наверное, потому – что не просто убивает, а делает это с наслаждениями, я бы сказала, делала это подробно. Это же не просто убийство. И головы отрезала, и по частям отрезала. Но она жертва. Ирина Розанова, играет Жанну Дронову ("самку богомола")

У моего персонажа куча проблем, куча комплексов, недостатков, которые нужно оставить в прошлом и пойти вперед. Пока он не разобрался со своим прошлым, он не может жить нормальной жизнью. Это его самая основная проблема. Все это дело "богомола", которое раскручивается на протяжении восьми серий, это в целом его путь ремиссии, такой психологической ремиссии. Павел Чинарёв, играет сына Жанны Дроновой, следователя

История этого сериала упирается в некие события, которые произошли 20 лет назад, в которых он участвовал. Завязка сюжета как раз там, 20 лет назад, когда он [следователь] раскрыл это дело, связанное с персонажем, которого играет Ирина Розанова. Через 20 лет появляется подражатель. Таким образом, появляется мой персонаж, который имеет некоторые взаимоотношения с "самкой богомола". Александр Марин, играет старшего следователя

Нет такой цели – быть загадочным, непонятным, сделать о каком-то маньяке. Мы же не все сталкиваемся каждый день, общаемся с насильником. Поэтому я больше делаю о человеке, покалеченном в детстве. И как это потом влияет на мир, на жизни людей, на мышление, на мировоззрение. Об этом фильм. Нурбек Эген, режиссер сериала "Самка богомола"

Криминальный психологический триллер "Самка богомола" является адаптацией успешного французского сериала "Богомол". Всего планируется выход восьми серий. Премьера состоится на видеосервисе Start осенью текущего года.

Алёна Зиновьева, Дарья Андреева, Екатерина Санакоева

Видео: Piter.TV