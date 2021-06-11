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Появились кадры c Ириной Розановой в образе серийной убийцы

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Съемки проходят в Петербурге.

Piter.TV показывает, как будет выглядеть Ирина Розанова в роли серийного убийцы Жанны Дроновой в сериале "Самка богомола". Актриса исполнит главную роль.

"Самка богомола" — криминальный психологический триллер от видеосервиса "START" и студии "Профит". Это адаптация французского сериала "Богомол" (La Mante). В сериале раскрывается история о серийном убийце и ее подражателе, который с особой жестокостью убивает мужчин в наказание за насилие и другие грехи.

Главные роли также исполняют Павел Чинарев, Екатерина Кузнецова, Сабина Ахмедова и Ольга Сутулова. Режиссером стал Нурбек Эген. Репортаж со съемочной площадки будет позже на нашем сайте. 

Видео и фото: Piter.TV

Теги: актриса, ирина розанова, сериал, серийный убийца, съемки
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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