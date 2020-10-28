Ирина Розанова сыграет серийного убийцу мужчин в новом сериале "Самка богомола"

Жертвами главной героини были насильники и педофилы.

В Петербурге стартовали съемки многосерийного триллера от сервиса START "Самка богомола" – ремейка французского сериала "Красное и черное" с Кароль Буке. Главную роль в российской версии сыграет Ирина Розанова. Режиссером стал Нурбек Эген ("Шерлок Холмс в России").

Розанова исполнит роль осужденной за серийные убийства Жанны Дроновой. Ее жертвами становились мужчины, виновные в самых жестоких преступлениях – педофилы и насильники. Когда у женщины появляется подражатель, она решает помочь полицейским на своих условиях. На время расследования Жанна покинет тюрьму, а делом будет заниматься ее сын Денис, который не общался с матерью 20 лет.

Кроме Ирины Розановой в сериале сыграет Павел Чинарев, Екатерина Кузнецова, Сабина Ахмедова и Ольга Сутулова. Премьера состоится на START уже осенью этого года.

Ранее Нагиев рассказал, как боролся с отвращением на съемках сериала "Чикатило".

Фото: Instagram / rozanovairina2017