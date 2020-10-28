Ирина Розанова сыграет серийного убийцу мужчин в новом сериале "Самка богомола"

В Петербурге стартовали съемки многосерийного триллера от сервиса START "Самка богомола" – ремейка французского сериала "Красное и черное" с Кароль Буке. Главную роль в российской версии сыграет Ирина Розанова. Режиссером стал Нурбек Эген ("Шерлок Холмс в России").
Розанова исполнит роль осужденной за серийные убийства Жанны Дроновой. Ее жертвами становились мужчины, виновные в самых жестоких преступлениях – педофилы и насильники. Когда у женщины появляется подражатель, она решает помочь полицейским на своих условиях. На время расследования Жанна покинет тюрьму, а делом будет заниматься ее сын Денис, который не общался с матерью 20 лет.
Кроме Ирины Розановой в сериале сыграет Павел Чинарев, Екатерина Кузнецова, Сабина Ахмедова и Ольга Сутулова. Премьера состоится на START уже осенью этого года.
Ранее Нагиев рассказал, как боролся с отвращением на съемках сериала "Чикатило".
Фото: Instagram / rozanovairina2017
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