Вышел трейлер мелодрамы "Уралочка"

Премьера в России состоится 5 декабря.

Онлайн-кинотеатр START представил трейлер мелодрамы "Уралочка". Режиссером картины выступил Михаил Расходников.

Сюжет расскажет историю девушки Ланы, которая отправляется из Москвы на Север, чтобы спасти свою карьеру. Героиня впутывается в авантюру, из которой её может спасти только дальнобойщик Гриша, который не любит ничего, кроме своего грузовика "Уралочка".

В главных ролях сыграли Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын и другие. Премьера в России состоится 5 декабря.

Ранее Marvel представила трейлер фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир".

Видео: YouTube / START