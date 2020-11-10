Сериал "Шерлок в России" может получить продолжение

Для того чтобы понять, будет ли второй сезон, нужно провести релиз всех восьми серий.

Продюсер и управляющий партнер компании "Среда" Иван Самохвалов рассказал, будет ли второй сезон у сериала "Шерлок в России". В эфире нового выпуска программы "Синемания. Область культуры" на "Радио 1" он заявил, что нужно провести релиз всех восьми серий, чтобы понять, будет продолжение или нет.

Премьера первого эпизода сериала "Шерлок в России" состоялась 6 октября в рамках спецпоказа на 42-м Московском международном кинофестивале. 22 октября сериал появился на видеосервисе START.

Действие в новом "Шерлоке" разворачивается в эпоху правления Александра III. Сыщик Шерлок Холмс в погоне за маньяком Джеком Потрошителем отправляется в Российскую Империю. Герой приезжает в Петербург и знакомится с доктором Карцевым, который становится его новым напарником. Вместе они начинают раскрывать жуткие преступления, несмотря на противодействия местной полиции.

Главную роль в сериале исполнил Максим Матвеев. Кроме него в "Шерлоке" сыграли Владимир Мишуков, Константин Богомолов, Ирина Старшенбаум, Павел Майков, Евгений Дятлов и др. Режиссером проекта стал Нурбек Эген.

Ранее мы писали, что на "России-1" стартовал показ сериала "Бомба".

Видео: YouTube / START