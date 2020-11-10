На "России-1" стартовал показ сериала "Бомба"

Главные роли исполнили Евгений Ткачук, Евгения Брик и Виктор Добронравов.

В понедельник, 9 ноября, на телеканале "Россия-1" стартовал показ сериала "Бомба". Многосерийная лента была создана продюсерским центром Валерия Тодоровского при поддержке госкорпорации "Росатом".

Сюжет рассказывает об истории создания в СССР атомной бомбы. После трагических событий 1945 года, когда США впервые применили ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки, человечество наглядно увидело превосходство одной страны над другими.

Гениальный ученый Михаил Рубин попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Внезапно Рубина освобождают и ставят во главе проекта по созданию советской атомной бомбы. Кандидатуру физика утвердил академик Курчатов.

Михаил возвращается в Москву и узнает, что пока он был в лагере, его невеста Анна вышла замуж за его лучшего друга Кирилла. Чтобы выполнить задание государства, молодым ученым приходится работать вместе, несмотря на личную драму.

Режиссером картины выступил Игорь Копылов. Он подобрал блестящий актерский состав. Главные роли в сериале исполнили Евгений Ткачук, Евгения Брик и Виктор Добронравов. Кроме них на экране можно увидеть Ольгу Смирнову, Наталью Суркову, Виталия Коваленко, Аглаю Тарасову и др.

Ранее мы писали, что на Первом канале стартовал второй сезон сериала "Метод".

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