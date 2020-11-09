На Первом канале стартовал второй сезон сериала "Метод"

Главные роли в нем исполнили Паулина Андреева, Александр Петров и Константин Хабенский.

В воскресенье, 8 ноября, на Первом канале состоялась премьера второго сезона сериала "Метод". Главные роли в нем исполнили Паулина Андреева, Александр Петров и Константин Хабенский.

С момента событий, показанных в первом сезоне, прошел год. Героиня Паулины Андреевой вышла замуж и родила дочь. За ее семьей начинает охотиться маньяк. Неожиданно для зрителей к жизни возвращается персонаж Хабенского, который получил смертельное ранение в сердце в конце первого сезона.

Ранее мы писали, что режиссер сериала "Метод-2" назвал Александра Петрова "животным".

Видео: YouTube / Продюсерская компания Среда/ Sreda Prod Company