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На Первом канале стартовал второй сезон сериала "Метод"

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Главные роли в нем исполнили Паулина Андреева, Александр Петров и Константин Хабенский.

В воскресенье, 8 ноября, на Первом канале состоялась премьера второго сезона сериала "Метод". Главные роли в нем исполнили Паулина Андреева, Александр Петров и Константин Хабенский.

С момента событий, показанных в первом сезоне, прошел год. Героиня Паулины Андреевой вышла замуж и родила дочь. За ее семьей начинает охотиться маньяк. Неожиданно для зрителей к жизни возвращается персонаж Хабенского, который получил смертельное ранение в сердце в конце первого сезона.

Ранее мы писали, что режиссер сериала "Метод-2" назвал Александра Петрова "животным".

Видео: YouTube / Продюсерская компания Среда/ Sreda Prod Company

Теги: метод, паулина андреева, первый канал
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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