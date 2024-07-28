Вышел тизер сериала "Последний богатырь. Наследие"

Премьера в России состоится осенью 2024 года.

Онлайн-кинотеатр START представил тизер сериала "Последний богатырь. Наследие". Режиссером-постановщиком проекта выступил Антон Маслов

Сериал является продолжение трилогии фильмов "Последний богатырь". Герой по имени Иван жил спокойной жизнью в Белогорье вместе со своими двумя дочками. Однако визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников.

В главных ролях сыграли Виктор Хориняк, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Арина Рожкова и другие. Премьера в России состоится осенью 2024 года. Точная дата премьеры не называется.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер сериала "Пингвин".

Видео: YouTube / START