Вышел новый трейлер сериала "Пингвин"

Мировая премьера состоится 19 сентября.

Стриминговый сервис Max представил новый трейлер сериала "Пингвин". Шоураннером проекта выступила Лорен Лефранк.

Сериал расскажет историю одного из главных злодеев вселенной комиксов DC Освальда Кобблпота, который также известен как Пингвин. События развернутся после финала фильма "Бэтмен", вышедшего в 2022 году. Антагонист решает захватить в преступном мире Готэма после смерти Кармайна Фальконе.

В главных ролях сыграли Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Майкл Келли и другие. Мировая премьера состоится 19 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти".

Видео: YouTube / Max