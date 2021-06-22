"У нас есть химия матери и сына": Павел Чинарёв – о взаимоотношениях с киномамой Ириной Розановой

Актеры играют мать и сына в новом проекте Нурбека Эгена "Самка Богомола".

Российский актер театра и кино Павел Чинарёв в беседе с Piter.TV рассказал о взаимоотношениях с киномамой Ириной Розановой. Они играют мать и сына в новом проекте режиссера Нурбека Эгена "Самка Богомола".

Павел заявил, что у него с Ириной Юрьевной появилась особая химия. Даже на съемочной площадке актеры называют друг друга мамой и сыном.

Тут так получается: когда играешь любовь, говорят это химия. Вот когда ты играешь мать и сына – это нечто большее, чем химия. Это что-то эфемерное. Сложно охарактеризовать в двух словах. Но мне почему-то кажется, когда мы с Ириной Юрьевной отработали несколько первых смен, чуть-чуть прикипели друг к другу. Мы стали называть друг друга мама и сын на площадке, это тоже о чем-то говорит. Уже живем не отдельно от наших персонажей. Нам очень хорошо вместе. У нас появилась химия матери и сына. Павел Чинарёв

Криминальный психологический триллер "Самка Богомола" является адаптацией успешного французского сериала "Богомол". Жанна Дронова отбывает срок за жестокие убийства мужчин – педофилов, насильников и неверных мужей. Узнав, что у нее появился подражатель, женщина предлагает полиции помощь в расследовании. Но на своих условиях: на время она покидает тюрьму, а делом занимается ее сын, который не общался с матерью 20 лет.

Главную роль в сериале исполняет Ирина Розанова. Кроме нее и Павла Чинарёва в проекте также снимаются Александр Марин, Ольга Сутулова, Екатерина Кузнецова, Сабина Ахмедова и др. Всего планируется выход восьми серий. Премьера состоится на видеосервисе Start осенью текущего года.

Ранее Ирина Розанова рассказала, как относится к своей героине в сериале "Самка Богомола".

Видео: Piter.TV