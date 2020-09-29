В сеть выходит мистический сериал "Пищеблок" по роману Алексея Иванова

Действие разворачивается летом 1980 года в детском лагере "Буревестник". Главный герой Валерка обнаруживает, что некоторые из его товарищей – вампиры.

В среду, 19 мая, на портале "КиноПоиск HD" стартует показ мистического сериала "Пищеблок", снятого по мотивам одноименного романа Алексея Иванова.

Действие в ленте разворачивается летом 1980 года в детском лагере "Буревестник". Главный герой Валерка обнаруживает, что некоторые из его товарищей – вампиры, которые пьют кровь людей по ночам. С каждым днем кровопийц в "Буревестнике" становится все больше. Валерке и вожатому Игорю предстоит разделаться с нечистью.

Киноадаптацией книги занимался Александр Талал, работавший над фильмами "Черная молния" и "Дневной дозор". Постановщиком выступил Святослав Подгаевский, который снял хорроры "Русалка. Озеро мертвых", "Невеста", "Пиковая дама: Черный обряд" и "Яга. Кошмар темного леса".

Валерку сыграл юный актер Петр Натаров. В сериале также снялись Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров и др.

Ранее Disney представил тизер мультсериала по мотивам "Корпорации монстров".

Видео: YouTube / Продюсерская компания Среда/ Sreda Prod Company